Plakası Gözükmesin Diye Her Şeyi Yaptı, Cezadan Kaçamadı

Hatay Emniyet Müdürlüğü, kentte trafik düzenini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. İskenderun ilçesinde 26 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen kontrollerde, standart dışı plaka kullanan, plakayı saklayan, plaka üzerinde değişiklik yapan, plakasız araç kullanan, yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız eden ve kamu huzurunu bozan sürücülere yönelik denetimler yapıldı.

Polis ekipleri tarafından bin 860 araç ve sürücünün kontrol edildiği denetimlerde, 430 araca toplam 1 milyon 520 bin TL cezai işlem uygulandı. Kontrollerde 35’i motosiklet olmak üzere 52 araç trafikten men edilirken, 6 sürücü belgesi de daimi olarak iptal edildi. Denetimlerde, bazı sürücülerin plakalarını kilit, kask, bant gibi yöntemlerle kapattığı ya da plaka rakamlarını sildiği tespit edilerek dikkat çekti.

Kaynak: İHA