Dorukhan Büyükışık'ın Ölümüyle İlgili Yeni Detaylar Ortaya Çıktı... Sırtına Sert Bir Cisimle Vurulmuş!

İzmir’de 2018’de inşaat şantiyesinde ölü bulunan Dorukhan Büyükışık’ın cinayete kurban gittiği iddianamede ortaya çıktı. Sırtına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü ve cesedinin sonradan taşındığı belirtilen olayda 5 şüpheli hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

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Dorukhan Büyükışık'ın Ölümüyle İlgili Yeni Detaylar Ortaya Çıktı... Sırtına Sert Bir Cisimle Vurulmuş!

İzmir’in Narlıdere ilçesinde, 13 Mayıs 2018’de bir inşaat şantiyesinde ölü bulunan Dorukhan Büyükışık’ın (26) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı. Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık’ın oğlu Dorukhan’ın ölümü, ilk etapta intihar olarak kayıtlara geçmişti. Ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dosyayı yeniden açmasıyla, olayda cinayet şüphesi ortaya çıktı.

Şantiyede görevli bekçiler H.K. (68), H.A. (76), T.Ç. (40), işçi B.Ç. (46) ve yakın bir şantiyede bekçi olan A.G. (76) hakkında “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, cinayetin detayları ortaya konuldu.

İDDİANAMEDEKİ ÇARPICI BULGULAR

İddianameye göre, Dorukhan Büyükışık’ın cesedinin bulunduğu konum ve durumu, yüksekten düşme ile açıklanamayacak nitelikte. Adli Tıp Kurumu raporları, cesetteki bulguların yüksekten düşme ile uyumlu olduğunu belirtse de, Adli Bilimciler Derneği’nin mütalaası ve Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu’nun raporu, ölümün düşme sonucu gerçekleşmediği yönünde güçlü şüpheler uyandırdı. İddianamede, Dorukhan’ın sırt bölgesine sert ve etkili bir aletle vurularak öldürüldüğü, ardından cesedinin bulunduğu konuma taşındığı ifade edildi.

Cesedin sırt üstü, kafa kısmı istinat duvarına paralel, inşaat demirinin altına girmiş şekilde bulunması, düşmenin doğal bir sonucu olamayacağı şeklinde yorumlandı. Ayrıca, vücudunda açık yara, kafa, kol veya bacaklarda kırık olmaması, sadece sırt sağ bölgesinde darbeye bağlı kosta kırıkları bulunması, cinayet şüphesini güçlendirdi.

Dorukhan Büyükışık'ın Ölümüyle İlgili Yeni Detaylar Ortaya Çıktı... Sırtına Sert Bir Cisimle Vurulmuş! - Resim : 1

ŞÜPHELİ İFADELERDEKİ ÇELİŞKİLER

Soruşturma kapsamında elde edilen kamera görüntülerinde, Dorukhan’ın aracını park ettikten sonra H.K.’nin bulunduğu bekçi kulübesi yakınından yürüyerek inşaat sahasına girdiği belirlendi. Şantiyede H.K., H.A., T.Ç., B.Ç. ve yakın şantiyede A.G.’nin bulunduğu tespit edildi. Ancak şüphelilerin ifadeleri arasında çelişkiler olduğu vurgulandı. Sanıklar, olay anında bağırtı veya gürültü duyduklarını, ancak arama yapmalarına rağmen bir şey bulamadıklarını iddia etti. İddianamede, şantiyenin dış dünyadan izole olduğu ve köpeklerle yapılan aramalara rağmen seslerin kaynağının tespit edilememesinin “hayatın olağan akışına aykırı” olduğu belirtildi. Ölüm anına ilişkin görüntü bulunmaması nedeniyle, cinayetin hangi şüpheli tarafından nasıl işlendiği netleştirilemedi.

SANIK İFADELERİ

İddianamede sanıkların ifadelerine de yer verildi. Bekçi A.G., olay sırasında başka bir şantiyede olduğunu ve haberi damadından öğrendiğini söyledi. H.K., gece 01.30-02.00 saatlerinde bir “pat” sesi duyduğunu, köpeğiyle alanı kontrol ettiğini ancak kimseye rastlamadığını belirtti. T.Ç., olay anında başka bir kulübede olduğunu ve haberi sonradan aldığını ifade etti. H.A., bir insan sesi duyduğunu, dışarı çıkıp kontrol ettiğini ancak bir şey bulamadığını, H.K.’den de olumsuz yanıt aldığını söyledi. İşçi B.Ç. ise saat 03.30 civarında bağırtı duyduğunu, H.K. ile karşılaştığını ve onun da benzer bir ses duyup kontrol ettiğini, ancak bir şey bulamadığını belirttiğini aktardı.

DAVA SÜRECİ

İddianamede, şüphelilerin öldürme eylemi üzerinde ortak hakimiyet kurarak kasten öldürme suçunu işlediklerine dair yeterli delil bulunduğu belirtildi. Delillerin değerlendirilmesi ve suçun niteliği mahkeme tarafından karara bağlanacak. Dorukhan Büyükışık’ın ölümüyle ilgili dava, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, yargılama sürecinde yeni detayların ortaya çıkması bekleniyor.

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Kaynak: DHA

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