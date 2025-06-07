Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Son Sağlık Durumu Nasıl?

Evinde elektrik akımına kapılması sonrasında hastaneye kaldırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Seyhan Avşar aktardı: "Çok üzgünüm güzel haberler vermek isterdim. Ferdi Bey havuzun makine dairesinden yaklaşık 30 dakika sonra çıkarılabilmiş. Maalesef genel durumu oldukça kötü."

Seyhan Avşar Seyhan Avşar
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Son Sağlık Durumu Nasıl?
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran 2025 akşamı Keçiliköy Mahallesi’ndeki evinde havuz motorunda oluşan bir arızayı kontrol ederken elektrik akımına kapıldı. Yakınlarının 112’yi araması üzerine olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, kalbi duran Zeyrek’e kalp masajı yaparak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırdı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Zeyrek’in durumu kritik.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hastanede yaptığı açıklamada, Zeyrek’in kalbinin 70 dakika sonra çalışmaya başladığını, ancak beyin fonksiyonlarında hasar olup olmadığının henüz bilinmediğini belirtti. Özel, “Mucize gerçekleşti, daha büyüğünü bekliyoruz” dedi. İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren ise Zeyrek’in bilincinin kapalı olduğunu ve uyutulduğunu ifade etti.

'GENEL DURUMU OLDUKÇA KÖTÜ'

Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Seyhan Avşar, Zeyrek'in son sağlık durumuna ilişkin edindiği bilgileri paylaştı.

"Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in sağlık durumuna ilişkin aldığım bilgileri aktarıyorum. Çok üzgünüm güzel haberler vermek isterdim.

Ferdi Bey havuzun makine dairesinden yaklaşık 30 dakika sonra çıkarılabilmiş. Tam 70 dakika boyunca kalp masajı yapılmış. Anestezi yoğun bakımda tedavi altında. Şu an ECMO desteğine rağmen tansiyonu çok düşük ve ciddi oranda perfüzyon bozukluğu var. Maalesef genel durumu oldukça kötü."

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