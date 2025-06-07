İşte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Son Durumu... Hastanenin Başhekimi Açıkladı

Manisa'da oturduğu sitenin havuzunda elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in son durumunu Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu açıkladı: "Hastamızın ECMO sürecinden sevindirici şekilde iyi bir yanıt alındı. Güzel bir tansiyon basıncı oluşturabildik. Başkanımızın tüm yoğun bakım tedavileri devam ediyor."

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran 2025’te Keçiliköy Mahallesi’ndeki evinin sitesinde, havuz makine dairesindeki bir arızaya müdahale ederken elektrik akımına kapıldı. Saat 23.30’da 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kalbi duran Zeyrek’e kalp masajı uyguladı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırılan Zeyrek’e 35 dakika daha kalp masajı yapıldı. Yaklaşık 70 dakika sonra kalbi yeniden çalıştırılan Zeyrek, yoğun bakımda tedavi görüyor, durumu kritik.

BAŞHEKİMDEN AÇIKLAMA

Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin son açıklama Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu'dan geldi. Topçu'nun açıklamaları şöyle:

"50. dakikada yanıt aldık, kalp ritminde dönüş sağlandı. Bu dönüş kaliteli bir dönüştü. Sonrasında kendisini yoğun bakıma aldık. Kalp, tansiyon oluşturması için ilaçlarla destek devam etti. Entübeydi zaten. Tedavinin kolaylaştırılması adına daha ileri bir tedavi yöntemi olan ECMO'yu uygulamaya karar verdik.

Tüm hekimler birlikte takip ederek karar veriyoruz. İzmir Şehir Hastanesi'nden eksik olan malzemeler temin edildi. Hastamızın ECMO'dan sevindirici şekilde iyi bir yanıt alındı. Güzel bir tansiyon basıncı oluşturabildik. Son iki saat içinde idrar çıkışlarında da iyileşme olduğunu gözlemedik. Başkanımızın tüm yoğun bakım tedavileri devam ediyor."

İşte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Son Durumu... Hastanenin Başhekimi Açıkladı - Resim : 1

ÖZGÜR ÖZEL: KALBİN ÇALIŞMASI DUAYLA OLAN BİR MUCİZE

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Zeyrek'in durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Özel şunları ifade etti:

"Manisa'nın bir evladı, sevmeyenin olmadığı herkesle barışık, çok dua almış. Mucizenin de sebebi bu bence. 70 dakika sonra çalışmayan kalbin çalışması duayla olan bir mucize bence. Yapılması gereken her şey yapılıyor. Her geçen saat daha iyi haber alıyoruz. İhtiyatlı konuşmak ve beklemek zorundayız. Ferdi'nin tedaviye verdiği olumlu yanıtlar var. O yüzden iyi olacaktır. Arayan soran herkese teşekkür ediyoruz."

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Son Sağlık Durumu Nasıl?Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Son Sağlık Durumu Nasıl?Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

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