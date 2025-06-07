Bakan Yerlikaya Açıkladı: Kurban Bayramı'nın İlk Gününde Acı Bilanço
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nın birinci gününde 692 trafik kazası meydana geldiğini açıklarken bu kazalarda 7 kişinin hayatını kaybettiğini paylaştı.
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Kurban Bayramı'nın birinci gününde meydana gelen 692 trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 1128 kişi de yaralandı.
Trafik kazalarına ilişkin verileri sosyal medya hesabı X'ten açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Kurban Bayramı’nın 1. günü (Cuma) 692 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 7 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 1.128 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."
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