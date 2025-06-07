İstanbul Havalimanı’nda 12 Milyon TL’lik Operasyon! Gözaltılar Var

İstanbul Havalimanı’nda yurt dışına çıkmaya çalışan 5 yolcunun valizlerinde, piyasa değeri 12 milyon TL olan Sağlık Bakanlığı onayı olmayan ilaçlar ele geçirildi. Üç kişi sınır dışı edilirken, iki kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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İstanbul Havalimanı’nda 12 Milyon TL’lik Operasyon! Gözaltılar Var
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, ilaç sektöründeki yasa dışı faaliyetlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. 29 Mayıs 2025’te yurt dışına gitmek için havalimanına gelen R.E., H.B., A.E., X.W. ve M.H. adlı 5 yolcunun 7 valizinde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 12 milyon TL olan çok sayıda ilaç bulundu.

İstanbul Havalimanı’nda 12 Milyon TL’lik Operasyon! Gözaltılar Var - Resim : 1

Valizlerde, kanser, kansızlık, kemik erimesi, romatizma, karaciğer, migren ve kök hücre tedavilerinde kullanılan 80 kutu ilaç, 167 çözelti, 36 enjeksiyonluk ilaç, 900 kapsül ilaç ve 7 bin 200 cam ampul ilaç ele geçirildi. İlaçların büyük kısmının soğuk zincire tabi olduğu ve bazılarının hastane kullanımı dışında ruhsatsız olduğu belirlendi.

İstanbul Havalimanı’nda 12 Milyon TL’lik Operasyon! Gözaltılar Var - Resim : 2

Yasa dışı yollarla yurt dışına ilaç sevk etmeye çalıştığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden üçü sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edilirken, diğer iki kişi hakkında adli işlem başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kaçak ilaç ticaretine karşı operasyonların devam edeceğini bildirdi.

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Kaynak: İHA

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