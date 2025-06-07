Kurban Bayramı'nın İkinci Gününde İstanbul'da 884 Kişi Hastanelik Oldu

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde İstanbul'da yaşanan kazalar nedeniyle toplam 884 kişi hastanelere başvurdu. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, yaralılara acil şifalar dileyerek vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

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Kurban Bayramı'nın İkinci Gününde İstanbul'da 884 Kişi Hastanelik Oldu
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İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ikinci günü, acemi kasaplar için hastane yolunu açtı. Kurbanlıklarını kendi kesmeye çalışan 814 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldu.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram süresince yaşanan kazalara dair güncel verileri paylaştı.

Kurban Bayramı'nın İkinci Gününde İstanbul'da 884 Kişi Hastanelik Oldu - Resim : 1

Güner, "Bugün İstanbul'da trafik kazaları nedeniyle 70 vatandaşımız, kurban kesimi sırasında yaşanan kazalar nedeniyle ise 814 vatandaşımız hastanelere başvurdu" dedi.

Bayram coşkusunun üzücü olaylara dönüşmemesi için uyarıda bulunan Güner, tüm yaralılara acil şifalar dileyerek, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

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Kaynak: DHA

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