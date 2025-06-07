Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel’e 'Ferdi Zeyrek' Telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik kazası sonucu yoğun bakıma alınan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Zeyrek'in hastanedeki tedavisi sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel’e 'Ferdi Zeyrek' Telefonu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, dün gece evinde yaşadığı talihsiz kazanın ardından yoğun bakıma alınan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in durumu ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, Zeyrek'in sağlık durumunu yakından takip ettiğini belirtti. Erdoğan, Zeyrek'in en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel’e 'Ferdi Zeyrek' Telefonu - Resim : 1

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, dün gece evinde meydana gelen elektrik kazası sonucu yaralanmış, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Zeyrek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Hastane yetkilileri, tedavinin sürdüğünü ve gerekli müdahalelerin yapıldığını açıkladı.

Zeyrek'in yaşadığı kazanın ardından siyasilerden ve kamuoyundan "geçmiş olsun" mesajları gelirken, olay Manisa'da büyük üzüntü yarattı.

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Kaynak: AA

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