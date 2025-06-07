Mona Roza'ya İlham Veren Muazzez Akkaya Giray Hayatını Kaybetti

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Türk edebiyatının unutulmaz aşk şiirlerinden "Mona Roza"ya ilham kaynağı olduğu kabul edilen Muazzez Akkaya Giray, 95 yaşında hayata veda etti. Bir süredir safra kesesi kanseriyle mücadele eden Giray, İstanbul'daki evinde yaşamını yitirdi.

Muazzez Akkaya Giray için 9 Haziran Pazartesi günü Fenerbahçe Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlenecek. Törenin ardından naaşı Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

1930 yılında Sakarya'nın Geyve ilçesinde doğan Giray, eğitimine Kandilli Kız Lisesi'nde başladı ve 1948 yılında bu okuldan yatılı olarak mezun oldu. 1949'da Ankara'da Mülkiye Mektebi'nin Maliye Bölümü'ne kaydoldu. Burada, ileride Türk şiirinin önemli isimleri arasına girecek olan Sezai Karakoç ve Cemal Süreya ile sınıf arkadaşlığı yaptı.

Eğitim hayatını Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde fark derslerini vererek sürdüren Giray, 1954 yılında mezun oldu. Meslek yaşamına Hazine avukatı olarak devam eden Muazzez Akkaya Giray, aynı zamanda Türk edebiyatının en gizemli şiirlerinden birinin merkezindeki isim olarak hafızalarda yer aldı.

Kaynak: AA