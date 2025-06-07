Trafik Kazası Kavgaya Dönüştü: Eşi ve Çocuklarının Önünde Darbedildi!

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Ankara'nın göbeğinde yol verme tartışması yumruklu kavgaya dönüştü. Keçiören'de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasının ardından ortalık savaş alanına döndü.

Ankara'nın Keçiören ilçesi Fatih Caddesi'nde, 6 Haziran sabahı meydana gelen trafik kazasında M.Y.B. yönetimindeki taksi ile B.U. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazanın ardından taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Korku dolu anlar kameralara yansıdı.

EŞİ VE ÇOCUKLARININ YANINDA!

Taksi şoförü M.Y.B. ve yanındaki oğlu İ.B., diğer sürücü B.U.'ya yumruk attı. Olay sırasında B.U.'nun eşi ve çocukları da araçtaydı. B.U., aldığı darbeler sonucu yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı B.U., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis ekipleri, M.Y.B. ve İ.B.'yi gözaltına aldı. Tarafların birbirinden şikâyetçi olması üzerine olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA