Kocaeli'de Sokak Ortasında Vahşet: Başından Vuruldu

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokak ortasında meydana gelen vahşette ağır yaralanan bir kişi, tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Fuat İ. isimli şahıs, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Fuat İ., olay yerinde ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fuat İ., tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayın gerçekleştiği noktada detaylı inceleme yaptı. Yapılan aramalarda olay yerinde bir tabanca bulundu. Silah, incelenmek üzere emniyete götürüldü. Fuat İ.'nin bu silahla vurulup vurulmadığı, yapılacak kriminal incelemenin ardından belirlenecek.

Saldırganın yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA