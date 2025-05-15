2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi Belli Oldu

Bakan Yusuf Tekin’in imzasıyla yayımlanan ve tüm il valiliklerine gönderilen genelgede, öğretmenlerin mesleki hazırlık çalışmalarının 1 Eylül Pazartesi günü başlayacağı belirtildi.

Öğrenciler için birinci dönem 8 Eylül’de başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü tamamlanacak. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak minikler içinse 1-5 Eylül tarihleri arasında uyum programları gerçekleştirilecek.

Ayrıca, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıf öğrencileri ile liselerin hazırlık ve 9. sınıf düzeyinde eğitim alacak olanlar için rehberlik çalışmaları planlandı. Bu çalışmalar, öğrencilerin hem akademik hem de sosyal uyumlarını desteklemeyi amaçlıyor. Pansiyonlarda kalacak öğrenciler için de bilgilendirme etkinlikleri yapılacak.

Birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım tarihleri arasında uygulanacak. Yarıyıl tatili ise 19 Ocak Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak Cuma günü sona erecek. İkinci dönem 2 Şubat’ta başlayacak ve eğitim öğretim faaliyetleri 26 Haziran 2026 tarihinde tamamlanacak.

İkinci dönem ara tatili ise 16-20 Mart tarihleri arasında yapılacak.

Kaynak: ANKA