Antalya'da İş Cinayeti! İşe Başladığı Gün 4'üncü Kattan Düştü ve Öldü

Antalya Kepez’de 5 katlı bir inşaatta ilk iş gününde çalışan 26 yaşındaki Muhammed Mirrey, 4’üncü kattan merdiven boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Antalya'da İş Cinayeti! İşe Başladığı Gün 4'üncü Kattan Düştü ve Öldü

Antalya’nın Kepez ilçesinde, yapımı devam eden bir inşaatta trajik bir kaza meydana geldi. Olay, saat 09.30 sıralarında Yeni Emek Mahallesi Sakarya Bulvarı’ndaki 5 katlı inşaatta gerçekleşti. Bugün işe başlayan 26 yaşındaki Muhammed Mirrey, 4’üncü katta kalıp sökerken henüz bilinmeyen bir nedenle merdiven boşluğundan düştü.

İnşaattaki diğer işçilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mirrey’in hayatını kaybettiğini belirledi. Genç işçinin cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Mirrey’in daha önce başka bir inşaatta çalıştığı, ancak ödemelerde sorun yaşadığı için amcasının oğlunun çalıştığı bu inşaata geçtiği öğrenildi. Olay, Mirrey’in amcasının oğlu ve diğer işçiler arasında büyük üzüntüye neden oldu. Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin kazayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: DHA

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