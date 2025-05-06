Ünlü Rapçi Lvbel C5 Tutuklandı

Rap müziğinin son dönemde en çok konuşulan simalarından olan Lvbel C5, gerçek adıyla Süleyman Burak Bodur, 5 Mayıs 2025 akşamı Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ifade vermek üzere çağrıldı.

tv100 Magazin Hattı’ndan Onur Üçkarışoğlu’nun haberine göre, Bodur, burada yapılan işlemlerin ardından Gebze Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi.

Şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan rapçi, 5 ila 10 yıl hapis cezası istemiyle yargılandı. Mahkeme, Bodur’un tutuklanmasına karar verdi ve ünlü rapçi, Kandıra Cezaevi’ne gönderildi.

Karar, Bodur’un “Hav Hav Hav” ve “Kahpe” gibi şarkılarıyla ilgili daha önce CİMER’e yapılan şikayetlerin ardından gündeme gelen tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Kaynak: tv100