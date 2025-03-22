Lvbel C5'in Tartışmalı Şarkısı Gündemden Düşmüyor! Dünya Devi de 'Hav Hav Hav' Dedi

İtalyan futbol devi AC Milan'ın resmi TikTok hesabında rapçi Lvbel C5'in tartışma yaratan şarkısı "Hav Hav Hav" kullanıldı. Bunu fark eden Türk kullanıcılar olayı sosyal medyada gündem haline getirdi.

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
Lvbel C5'in Tartışmalı Şarkısı Gündemden Düşmüyor! Dünya Devi de 'Hav Hav Hav' Dedi

Türkiye'de son yılların en çok dinlenen şarkıcılarından biri olan ünlü rapçi Lvbel C5, iki ay önce yayınladığı "Hav Hav Hav" adlı şarkısıyla büyük dikkat çekti. Hızlıca Spotify'ın En İyi 50 listesinde zirveye yerleşen, YouTube'da müzik videosuyla 45 milyon izlenmeye ulaşan ve TikTok gibi sosyal medya platformlarında viral olan şarkı, çıktığı günden beri tartışma da yarattı.

Sözlerinin anlamsız olduğu veya kötü örnek oluşturduğu gibi eleştiriler alan şarkı için birçok vatandaş CİMER'e şikayette bulunarak şarkının yayından kaldırılmasını isterken, yarattığı bu kriz şarkıyı daha popüler yaparak dinlenmelerini artırdı.

TÜRK KULLANICILAR YORUM YAĞDIRDI

Ülkede infial yaratan şarkıyı son olarak dünya devi bir futbol kulübü kullandı. İtalya Serie A liginin güçlü ekibi AC Milan, resmi TikTok hesabından Lvbel C5'in tartışmalı şarkısı "Hav Hav Hav"ı kullandığı bir video yayımladı.

Olayı fark eden Türk kullanıcılar AC Milan'ın hesabını yorum ve beğeni yağmuruna tutarken, Lvbel C5'in tartışmalı şarkısıyla el ettiği başarı sosyal medyada gündem oldu.

Lvbel C5'e Kötü Haber: HavHavHav Şarkısı CİMER'e Şikayet EttilerLvbel C5'e Kötü Haber: HavHavHav Şarkısı CİMER'e Şikayet EttilerMagazin
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Kaynak: Haber Merkezi

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