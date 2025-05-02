Zonguldak'ta İş Cinayeti: Üç Gün Önce İşe Başlamıştı...

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, yeni işe başlayan bir fırın işçisi çalıştığı sırada elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Olay, gece saatlerinde Ereğli'nin Kışla Mahallesi’nde bulunan bir unlu mamuller işletmesinde meydana geldi. Üç gün önce işe başladığı öğrenilen 32 yaşındaki Emrah Özmen, fırında çalışırken henüz belirlenemeyen bir sebeple elektrik akımına kapıldı. Bir anda yere yığılan Özmen’i gören mesai arkadaşları durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Özmen’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Emrah Özmen’in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Fırın sahibi ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA