Takla Atan Otomobilden Mucize Kurtuluş

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil köprü üzerinde takla attı. Sürücü kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

Olay, gece saatlerinde Alaplı Yeni Köprü üzerinde yaşandı. Karadeniz Ereğli yönüne seyir halinde olan M.T. yönetimindeki araç, henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak köprüde takla attı. İddiaya göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü M.T., aracın devrilmesine rağmen kendi çabasıyla araçtan çıkarak kazayı hafif atlatmayı başardı.

Kazanın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA