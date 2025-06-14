Urfi Çetinkaya'nın Uyuşturucu Ağı Deşifre Edildi: 314 Sayfalık Suç İmparatorluğu Şoke Etti

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Uluslararası uyuşturucu trafiğinin en karanlık figürlerinden biri olan ve "Türk Escobar" lakabıyla tanınan Urfi Çetinkaya'ya dair hazırlanan 314 sayfalık savcılık iddianamesi, suç dünyasının perde arkasını gözler önüne serdi. 2023'te İstanbul Zekeriyaköy'deki lüks villasında yakalanıp geçen yıl cezaevinde ölen Çetinkaya'nın, Avrupa'dan Latin Amerika'ya uzanan dev bir uyuşturucu ağı kurduğu, kara para aklamak için onlarca şirketi, gemiyi ve uzmanı kullandığı ortaya çıktı. Sadece uyuşturucu sevkiyatı değil; sahte kimliklerle yapılan tıbbi kontroller, villada kurulan gizli klinikler ve devletin içinden isimlerin yer aldığı ilişkiler ağı da bu iddianamede tek tek deşifre edildi.

EMNİYET DE LİSTEDE

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre; 2023 yılında İstanbul Zekeriyaköy'deki villasında yakalanan ve Eylül 2023'te cezaevinde hayatını kaybeden "Türk Escobar" lakaplı Urfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütüne yönelik 314 sayfalık kapsamlı bir iddianame hazırlandı. Savcılık, Çetinkaya'nın yalnızca Türkiye değil, Avrupa ve Güney Amerika bağlantılı dev bir uyuşturucu şebekesinin lideri olduğunu ortaya koydu.

İddianamede, Çetinkaya'nın oğulları Rüstem ve Hakan Çetinkaya, eski asker Sinan Köroğlu, eski emniyet müdürü Hacı Mehmet Aslancan ve bazı avukatlar ile doktorlar da dahil olmak üzere toplam 147 kişi şüpheli olarak yer aldı. Örgüt üyelerinin, kriptolu mesajlaşma uygulamaları üzerinden "Japon", "Babacan", "Blue" gibi takma adlarla haberleştikleri ve "Anøm" adlı platformun ABD ile Avustralya istihbaratınca takip edildiği belirtildi.

FAALİYETLERİNİ SÜRDÜREN ŞİRKETLER VAR

MASAK raporlarına göre, Çetinkaya'nın 1990'lardan beri sürdürdüğü uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirler, offshore şirketler, döviz büroları, kuyumcular ve paravan şirketler üzerinden Türkiye'ye aktarıldı. Mal varlıklarının bir kısmına el konulurken, kara para aklamada kullanılan bazı şirketlerin hâlâ aktif olduğu tespit edildi.

GEMI ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU SEVKİYATI

İddianamede "Bizim otobüs" ya da "kızımız" şeklinde kodlanan Ocean Blue adlı gemiyle yapılan sevkiyatlara da yer verildi. Geminin resmî sahibi Marshall Adaları merkezli bir firma olsa da, asıl sahibinin Urfi Çetinkaya olduğu belirlendi. Bodrum açıklarında gemi üzerinden yapılan yasa dışı faaliyetler ortaya çıkarıldı.

SAHTE KİMLİKLER VE VİLLADA KURULAN KLİNİKLER

Çetinkaya'nın sağlık kontrollerini farklı kimliklerle yaptırdığı, diş ve fizyoterapi hizmetleri için villasına özel klinik kurdurduğu da iddianamede detaylı şekilde anlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu ticareti, suç örgütü kurma ve yönetme ile kara para aklama suçlarından kamu davası açılmasını talep etti. Ayrıca 51 şirkete ait faaliyet izinlerinin iptali istendi.

Kaynak: Sabah