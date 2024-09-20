'Türk Escobar' Urfi Çetinkaya Cezaevinde Hayatını Kaybetti

'Türk Escobar' olarak bilinen uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya'nın cezaevinde hayatını kaybettiği aktarıldı.

URFİ ÇETİNKAYA KİMDİR?

Uyuşturucu kaçakçısı olarak tanınan Urfi Çetinkaya, 18 Mayıs 1988'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken vurulan Çetinkaya, bundan sonraki hayatında tekerlekli sandalyeye bağımlı hale gelmişti.

1989’da Silivri'de bir çiftlik evine düzenlenen operasyonda üç kilo morfinle yakalanan ve tutuklanan Çetinkaya 6 ay sonra tahliye olmuştu. 1991'de İspanya'daki 46 kilo eroinin sahibi olduğu gerekçesiyle yeniden gözaltına alınmış, ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı.

2000 yılında ise Matador adı verilen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderilmişti. 2003'te tahliye edilen Çetinkaya, serbest kaldıktan sonra işine devam etti. Son Tango adı verilen operasyonla tekrar tutuklandı. Bu kez de 2012'te sağlık sebepleri ile cezaevinden tahliye edildi. Urfi Çetinkaya'nın ismi son yıllarda İranlı uyuşturucu kaçakçısı Naci Zindaşti ile de yan yana geldi. Ortak oldukları, yurt dışına gönderilen ve yakalanan 5 ton eroinin 2 ton 200 kilosunun Urfi Çetinkaya'ya ait olduğu öne sürüldü.