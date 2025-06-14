Şiddeti Kameraya Aldı, Suçlamayı Reddetti: Gençleri Darbeden Zanlıdan Şaşırtan Savunma

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Olay, 19 Mayıs Mahallesi'nde yaşandı. Aynı mahallede yaşayan İsa E., iddialara göre sosyal medyada yaptığı paylaşımları gördüğü H.D. (17) ve A.T.'yi( 22) yanına alarak Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu kenarına götürdü. Görüntülere göre motosiklet kaskı takarak yüzünü gizleyen İsa E., iki gençle tartıştıktan sonra elindeki sopayla onları darbetti. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde gençlerin "Kurban olayım İsa ağabey, yapma" diye yalvardığı görüldü.

Olay yerinde bırakılan darbedilen gençler, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavilerinin ardından taburcu edilen H.D. ve A.T., yaşadıkları saldırıyı polise anlattı.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli İsa E.’nin Güzelevler Mahallesi’ndeki bir evde saklandığını belirledi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan İsa E., mağdur gençler tarafından teşhis edildi.

İfadesinde suçlamaları reddeden İsa E., "Mahalleden tanıdığım H.D. ile A.T.'yi ben dövmedim. Dayak yemiş halde bulunca yardım ettim” dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İsa E., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA