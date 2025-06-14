17 Yaşındaki Çocuğa ve Teyzesine İstismarda Bulunmuştu: 27 Yıl Hapisle Aranan 'Cinci Hoca' Yakalandı

İstanbul Kağıthane'de "cin çıkarma" yalanıyla 17 yaşındaki çocuğu ve teyzesini istismara maruz bırakan Kenan Kabakulak yakalandı. 2014 yılından beri aranan ve 27 yıl hapis cezasına çarptırılan Kenan Kabakulak cezaevine gönderildi.

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17 Yaşındaki Çocuğa ve Teyzesine İstismarda Bulunmuştu: 27 Yıl Hapisle Aranan 'Cinci Hoca' Yakalandı
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Kağıthane'de dini sohbetler düzenleyerek şifa dağıttığını iddia eden bir sahtekar yakayı ele verdi. 17 yaşındaki çocuğa ve teyzesine cinsel istismarda bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kağıthane'de Kenan Kabakulak (72) isimli sahtekar, kendisinin daha önceden bazı din alimlerinin adını kullanıp onlar olarak dünyaya geldiğini, cinleri görebildiğini, bunlardan dolayı meydana gelen rahatsızlıkları çıplak olarak elle vurma tekniği ile iyileştirdiğini iddia ederek çok sayıda kişiyi dini inançlarını kullanarak sömürdü.

17 Yaşındaki Çocuğa ve Teyzesine İstismarda Bulunmuştu: 27 Yıl Hapisle Aranan 'Cinci Hoca' Yakalandı - Resim : 1

Dini sohbetlere katılan ve bu yalanlara inanan 17 yaşındaki K.D., Kenan Kabakulak'tan yardım istedi. Çocuğu kandırarak bir odaya kapatan cani burada cinsel istismarda bulundu ve tehdit ederek bu dehşeti devam ettirdi.

K.D.'nin teyzesini de aynı yöntemle kandırarak istismar eden şahıs şikayet üzerine gözaltına alındı.

YILLAR SONRA YAKALANDI

Tutuksuz yargılanan şahıs 27 yıl hapis cezası aldı ancak ortalıktan kayboldu. 2014 yılından beri aranan Kenan Kabakulak Şişli'de bir evde saklanırken bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüpheli cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: DHA

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Cinsel istismar Çocuk istismarı
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