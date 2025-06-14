İsrail'den İran'a Yeni Saldırı Sinyali! 'Tahran Yolu Açıldı'

İsrail'in İran'a saldırmasıyla bölgede gerilim had safhaya çıkarken, Tel Aviv cephesinden yeni saldırılar için 'sinyal' geldi. İsrail cephesi, İran'ın füze bataryalarını hedef almasının ardından kendilerine "Tahran yolunun açıldığını" öne sürdü.

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İsrail'den İran'a Yeni Saldırı Sinyali! 'Tahran Yolu Açıldı'
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İsrail’in dün İran’a başlattığı saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kani, Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, Hatemul Enbiya Karargahı Komutanı Golam Ali Reşit, İran Dini Lideri Ali Hamaney'in Danışmanı Ali Şemhani öldürüldü. Ayrıca nükleer fizikçiler Muhammed Mehdi Tahrançi, Ahmet Rıza Zulfikat dahil İran'ın nükleer program için çalışan 6 bilim insanı ve çok sayıda sivil hayatını kaybetmişti.

Bu saldırının ardından İran’dan da misilleme gelirken, Tahran cephesi gece boyu İsrail’e balistik füze saldırısı düzenlemişti. İsrailliler geceyi sığınaklarda geçirirken, İran tarafı saldırıların süreceğini duyurmuştu.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, yaptığı yeni açıklamada saldırıların süreceğinin sinyalini verdi.

İsrail'den İran'a Yeni Saldırı Sinyali! 'Tahran Yolu Açıldı' - Resim : 1

'TAHRAN YOLU AÇILDI'

İsrail’in İran'a ait karadan karaya ve karadan havaya füze bataryalarını hedef almasının ardından kendilerine "Tahran yolunun açıldığını" iddia ederek İran'a yeni hava saldırıları düzenleyeceklerini duyurdu. İsrail ordusundan yapılan bir diğer açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Bar, İran'da yüzlerce hedefi vurduklarını iddia etti.

Karadan havaya füze bataryalarının hedef alınmasıyla İsrail'in İran hava sahasında hareket özgürlüğü kazandığını iddia eden Bar, İsrail'in ilk kez Tahran'da savunma unsurlarını hedef aldığını ileri sürdü.

İsrail ordusu, İran'da hedef alınan karadan karaya füze bataryalarının görüntülerini paylaştı

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Kaynak: Haber Merkezi

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