Netanyahu 'Bedava Savaş Yok' Demişti, İran'ın Misillemesiyle İsrailliler Sığınaklara Koştu

İsrail'in İran'ı hedef almasının ardından, Tahran'dan güçlü bir misilleme geldi. İran'ın füze saldırılarıyla İsrailliler sığınaklara konuştu. Akıllara, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 'Bedava savaş yok' sözü geldi.

Netanyahu 'Bedava Savaş Yok' Demişti, İran'ın Misillemesiyle İsrailliler Sığınaklara Koştu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail’in dün İran’a başlattığı hava saldırıları dünyada büyük endişe yaratırken, saldırılar gece boyu sürdü. İran bu saldırılara misilleme olarak yüzlerce balistik füzeyi İsrail’in çeşitli kentlerine gönderdi. İsrailliler bu saldırıların ardından sığınaklara koştu.

Netanyahu 'Bedava Savaş Yok' Demişti, İran'ın Misillemesiyle İsrailliler Sığınaklara Koştu - Resim : 1

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a başlattıkları saldırının ardından İsraillilere Tahran cephesinin başlatacağı bir saldırıya karşı uyarılarda bulunmuş ve "Ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. Bedava savaş yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu açıklamalarının devamında, İsraillilerin sığınaklarda şimdiye kadar alıştıklarından daha uzun süre kalmaları ve gıda stoku yapmaları gerekebileceğini söyledi.

SIĞINAKLARA KOŞTULAR

Netanyahu’nun bu sözleri söylemesinin akşamında, İran güçlü bir füze saldırısı başlattı. Tahran cephesinin saldırıları gece boyu sürerken, İsrail’de sivillere sığınaklara geçmeleri ve buralarda kalmaları gerektiği bildirildi. Yapılan resmi açıklamada, korunaklı alanların yalnızca açık bir talimat doğrultusunda terk edilebileceği vurgulandı.

Netanyahu 'Bedava Savaş Yok' Demişti, İran'ın Misillemesiyle İsrailliler Sığınaklara Koştu - Resim : 2

İsrail’in pek çok kentinde patlama sesleri gece boyu sürdü.

İsrail-İran Arasında Tansiyon Yükseliyor! Demir Kubbe Delindi, Tel Aviv Füzelerle Vuruldu: Ölü Sayısı Artıyorİsrail-İran Arasında Tansiyon Yükseliyor! Demir Kubbe Delindi, Tel Aviv Füzelerle Vuruldu: Ölü Sayısı ArtıyorDünya
İsrail Kabinesi Acil Toplanıyor! Netanyahu'dan İran Halkına Ayaklanma Çağrısı: 'Sesinizi Duyurmanız İçin Fırsat'İsrail Kabinesi Acil Toplanıyor! Netanyahu'dan İran Halkına Ayaklanma Çağrısı: 'Sesinizi Duyurmanız İçin Fırsat'Dünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İsrail İran
Füzeler Uçtu, Fiyatlar Patladı: Akaryakıta Çifte Zam Yolda Füzeler Uçtu, Fiyatlar Patladı: Akaryakıta Çifte Zam Yolda
Çiçeklerde Ne Böcek Ne Örümcek Oluyor! Sadece Birazı Yetiyor Çiçeklerde Ne Böcek Ne Örümcek Oluyor! Sadece Birazı Yetiyor
Saksısına ve Bahçesine Eken Kene Yüzü Görmüyor! Doğal Kovuşturucu Olarak Biliniyor Saksısına ve Bahçesine Eken Kene Yüzü Görmüyor! Doğal Kovuşturucu
İsrail-İran Arasında Tansiyon Yükseliyor! Demir Kubbe Delindi, Tel Aviv Füzelerle Vuruldu: Ölü Sayısı Artıyor İsrail-İran Arasında Tansiyon Yükseliyor
ÇOK OKUNANLAR
Tapuda Bunu Yapan İki Tarafa da Ağır Cezalar Geliyor: Bakanlık Radarına Aldı! Milyonlarca Eve Tebligat Gönderilmeye Başlandı Tapuda Bunu Yapan İki Tarafa da Ağır Cezalar Geliyor: Milyonlarca Eve Tebligat Gönderilmeye Başlandı
Buraya Taşınan Yaşadı: Devlet 2 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek Buraya Taşınan Yaşadı: Devlet 2 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek
Küçücük Saksıda Bile Yetişiyor, 1 Avuç Toprak Yetiyor: 6 Ay Hasat Ediliyor: Faydasını Duyan Vazgeçemiyor Küçücük Saksıda Bile Yetişiyor, 1 Avuç Toprak Yetiyor: 6 Ay Hasat Ediliyor: Faydasını Duyan Vazgeçem
Devletten Ucuza Kiralık Ev Hamlesi! Uygun Kiralık Konut Projesi Başlıyor: Kimler Yararlanacak? Detaylar Netleşti Devletten Ucuza Kiralık Ev Hamlesi! Uygun Kiralık Konut Projesi Başlıyor: Kimler Yararlanacak?
Saksısına ve Bahçesine Eken Kene Yüzü Görmüyor! Doğal Kovuşturucu Olarak Biliniyor Saksısına ve Bahçesine Eken Kene Yüzü Görmüyor! Doğal Kovuşturucu