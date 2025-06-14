Netanyahu 'Bedava Savaş Yok' Demişti, İran'ın Misillemesiyle İsrailliler Sığınaklara Koştu

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İsrail’in dün İran’a başlattığı hava saldırıları dünyada büyük endişe yaratırken, saldırılar gece boyu sürdü. İran bu saldırılara misilleme olarak yüzlerce balistik füzeyi İsrail’in çeşitli kentlerine gönderdi. İsrailliler bu saldırıların ardından sığınaklara koştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a başlattıkları saldırının ardından İsraillilere Tahran cephesinin başlatacağı bir saldırıya karşı uyarılarda bulunmuş ve "Ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. Bedava savaş yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu açıklamalarının devamında, İsraillilerin sığınaklarda şimdiye kadar alıştıklarından daha uzun süre kalmaları ve gıda stoku yapmaları gerekebileceğini söyledi.

SIĞINAKLARA KOŞTULAR

Netanyahu’nun bu sözleri söylemesinin akşamında, İran güçlü bir füze saldırısı başlattı. Tahran cephesinin saldırıları gece boyu sürerken, İsrail’de sivillere sığınaklara geçmeleri ve buralarda kalmaları gerektiği bildirildi. Yapılan resmi açıklamada, korunaklı alanların yalnızca açık bir talimat doğrultusunda terk edilebileceği vurgulandı.

İsrail’in pek çok kentinde patlama sesleri gece boyu sürdü.

Kaynak: Haber Merkezi