O Söz 23 Yıl Sonra Gerçeğe Dönüştü: David Beckham 'Şövalye' Oldu

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İngiltere futbolunun efsane ismi David Beckham, spor ve sosyal yardım alanındaki katkıları nedeniyle İngiltere Kralı III. Charles tarafından şövalyelikle onurlandırıldı. Kral’ın "Doğum Günü Onur Listesi"nde yer alan Beckham, böylece artık resmen “Sir David Beckham” ünvanını taşıyor.

'ÇOCUKLUK HAYALİMDİ'

Manchester United ve Real Madrid gibi dünya devlerinde forma giyen, aynı zamanda İngiltere Milli Takımı'nın da uzun yıllar kaptanlığını yapan 50 yaşındaki Beckham, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Ülkem için oynamak ve kaptanlık yapmak, kariyerimin en büyük ayrıcalığıydı ve kelimenin tam anlamıyla çocukluk hayalimin gerçekleşmesiydi. Saha dışında, İngiltere'yi dünya çapında temsil etme ve ihtiyaç sahibi toplulukları destekleyen ve gelecek nesillere ilham veren inanılmaz kuruluşlarla çalışma fırsatına sahip olduğum için şanslıyım,"

O SÖZ GERÇEK OLDU

Beckham’ın bu ünvana layık görülmesi, futbol tarihine geçen o ikonik anı yeniden gündeme getirdi. 6 Ekim 2001’de İngiltere adına Yunanistan’a karşı 93. dakikada attığı serbest vuruş golüyle takımını 2002 Dünya Kupası’na taşıyan Beckham için o gün spiker “Bu adama şövalyelik verin!” demişti. 23 yıl sonra o söz gerçeğe dönüştü.

Kaynak: AA