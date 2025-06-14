İngiltere'de Gündem Olmuştu... Türkiye'de Ölen Turistin 'Kayıp Kalbi' Bulundu

Türkiye’de tatil sırasında hayatını kaybeden 28 yaşındaki İngiliz turist Anne Beth Martin’in ölüm nedeni açıklandı. İngiltere'de yapılan otopside kalbinin eksik olduğu iddiası gündem olmuştu. Adli Tıp, Martin'in ölümünün gıda zehirlenmesine bağlı komplikasyonlardan kaynaklandığını ve kalbin adli inceleme amacıyla alındığını duyurdu.

İngiltere'de Gündem Olmuştu... Türkiye'de Ölen Turistin 'Kayıp Kalbi' Bulundu
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Türkiye tatilinde fenalaşarak hayatını kaybeden 28 yaşındaki İngiliz turist Anne Beth Martin’in ölümüne ilişkin detaylar netleşti. Genç kadının kalbinin İngiltere’de yapılan otopside yerinde bulunmaması üzerine ortaya çıkan iddialar, hem İngiliz hem Türk kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

İngiltere'de Gündem Olmuştu... Türkiye'de Ölen Turistin 'Kayıp Kalbi' Bulundu - Resim : 1

Martin, eşi ve iki çocuğuyla birlikte Nisan ayında Türkiye’ye tatile gelmiş, ancak tatilin ikinci gününde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Martin, 28 Nisan’da yaşamını yitirmişti. Ailesi, hastane sürecinde yeterince bilgilendirilmediklerini öne sürerken; eşi Luke Martin, eşini zehirlediği iddiasıyla kısa süreliğine Türk yetkililer tarafından sorguya alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.

'KAYIP KALP' İDDİASI GÜNDEM OLDU

İngiltere’ye gönderilen cenaze üzerinde yapılan otopside kalbin eksik olduğu fark edilince, "kayıp kalp" iddiası basında büyük yankı buldu. Ancak Türk Adli Tıp Kurumu, kalbin ailenin izni olmadan değil, ölüm nedeninin tespiti amacıyla incelenmek üzere alındığını açıkladı.

İngiltere'de Gündem Olmuştu... Türkiye'de Ölen Turistin 'Kayıp Kalbi' Bulundu - Resim : 2

ÖLÜM NEDENİ: ZEHİRLENME

Hazırlanan otopsi raporuna göre, Anne Beth Martin’in ölümü herhangi bir darp ya da travmatik etki sonucu değil; gıda zehirlenmesi ve buna bağlı gelişen komplikasyonlar nedeniyle gerçekleşti. İncelemesi tamamlanan kalpten alınan doku örneklerinin, İngiliz yetkililere teslim edileceği de belirtildi. Olayla ilgili resmi soruşturmanın sürdüğü ve aileye detaylı bilgilendirme yapılacağı açıklandı.

Dehşete Düşüren İddia: Türkiye'de Ölen Turistin Kalbi Çalındı! Korkunç Gerçek Otopside Ortaya ÇıktıDehşete Düşüren İddia: Türkiye'de Ölen Turistin Kalbi Çalındı! Korkunç Gerçek Otopside Ortaya ÇıktıGündem

Kaynak: Haber Merkezi

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