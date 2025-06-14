Gazze Yürüyüşüne Engel! Mısır 40 Aktivisti Durdurdu

Gazze'deki ablukanın kırılması için çeşitli ülkelerden Mısır'a ulaşan Küresel Gazze Yürüyüşü Hareketi'nin, grubuna Kahire'den çıkış yolunda müdahale edildi. Yaşanan olaylar sonrası 40 aktivistin alıkonulduğu belirtildi.

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Gazze Yürüyüşüne Engel! Mısır 40 Aktivisti Durdurdu
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Çeşitli ülkelerden Gazze'deki ablukanın kırılması için yola çıkıp, Mısır'a ulaşan gruba Kahire çıkışında müdahele de bulunuldu. Yaşanan gerginliğin ardından 40 aktivistin alıkonulduğu bildirildi.

Konu ile ilgili Küresel Gazze Yürüyüşü Hareketi’nden yapılan yazılı açıklamada, Mısırlı yetkililere Gazze yürüyüşüne katılmak üzere gelen aktivistlerin engellenmemesi çağrısında bulunuldu. Açıklamada, Mısır'ın başkenti Kahire'den çıktıkları sırada, Fransa, İspanya, Kanada, İngiltere ve Türkiye'den 40 aktivistin alıkonulduğu kaydedilerek, “Küresel Gazze Yürüyüşü’ne katılan 40 kişinin pasaportları Kahire'den çıkış yolunda bir kontrol noktasında alındı” denildi.

Gazze Yürüyüşüne Engel! Mısır 40 Aktivisti Durdurdu - Resim : 1

Açıklamada, Küresel Gazze Yürüyüşü’nün barışçıl bir hareket olduğu ve yürüyüşe katılmak için gidenlerin Mısır yasalarına uyduğu belirtilerek, alıkonulan aktivistlerin vatandaşı oldukları ülkelerin Kahire'deki büyükelçiliklerine vatandaşlarının serbest bırakılması için girişimlerde bulunmaları çağrısı da yapıldı.

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Kaynak: DHA

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