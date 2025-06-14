İran'ın Misillemesinde Eski Fenerbahçelinin Evi de Füzeyle Vuruldu

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İsrail’in İran’a hava saldırısı başlatmasının ardından Orta Doğu’da gerilim bir kez daha artarken, İran cephesi de misillemelere başladı. Dünyanın diken üstünde seyrettiği savaşta, bir dönem Fenerbahçe Beko’da görev yapan Dimitris Itoudis'in evi de vuruldu.

İsrail’in saldırılarında pek çok üst düzey İranlı isim hayatını kaybederken, aralarında çocukların da olduğu siviller de yaşamını yitirdi.

İran’ın karşı saldırısında, İsrail’in pek çok kenti füzelerle vurulurken, füzelerin isabet ettiği bir binada Itoudis’in evi olduğu da kaydedildi.

Hapoel Tel Aviv kulübü, Itoudis hakkında açıklama yayımlayarak bu iddiayı doğruladı.

Itoudis, 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe Beko'da görev yapmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi