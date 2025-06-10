Gazze'de Can Kaybı Katlanıyor! 55 Bine Dayandı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 54 artarak 54 bin 981'e çıktı.

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Gazze'de Can Kaybı Katlanıyor! 55 Bine Dayandı
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgileri açıkladı. Açıklamada, son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 54 ölü ve 305 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 701 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 14 bin 879 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 54 bin 981'e, yaralıların sayısının da 126 bin 920'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

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