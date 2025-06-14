Suriye'de Yeni Parlamento İçin Yüksek Seçim Komisyonu Kuruldu

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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, komisyonun oluşturulmasına ilişkin kararnamenin altına imza attı.

Yayımlanan kararnamede, yeni meclisin 150 sandalyeden oluşacağı ve bu koltukların üçte ikisinin, Yüksek Seçim Komisyonu’nun kuracağı alt komitelerce seçileceği belirtildi. Geriye kalan 50 milletvekili ise doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Seçimlerin ne zaman yapılacağına dair kararnamede herhangi bir tarih yer almadı.

Kaynak: AA-DHA