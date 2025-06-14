Uçak Kazasının Nedeni Merak Ediliyordu... Kokpitte Korkunç Hata!

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Air India'nın Hindistan'dan İngiltere'ye giden Boeing 787 Dremliner uçağının düşmesiyle yaşanan kazada 270 kişi hayatını kaybetti. Tüm dünyayı dehşete düşüren kazanın sebebi henüz resmi olarak açıklanmazken, uzmanlar medyaya yansıyan görüntülerden yola çıkarak kendi tahminlerini paylaştı. Bunlardan biri de ticari pilot Captain Steve oldu.

Kazayla ilgili analizini anlatan Steve, kazaya kokpitte yapılan basit ama ölümcül bir hatanın neden olmuş olabileceğini söyledi. Steve, iniş takımlarını kaldırmak yerine yanlışlıkla kanat yüzeyini havada tutmaya yardımcı olan flap kolunun çekilmesiyle ölümcül bir hata yapıldığını tahmin ettiğini belirtti. Çünkü flapların erken toplanması, uçağın yeterli kaldırma kuvveti oluşmadan hızla irtifa kaybetmesine ve düşmesine sebep oluyor.

NEDEN BÖYLE DÜŞÜNÜYOR?

Neden böyle düşündüğü sorulan Steve, uçağın kanatlarının normalde kalkış sırasında yukarı doğru esnemesi gerektiğini vurgulayarak, kazaya karışan uçağın görüntülerinde bu esnemenin görülmediğini bildirdi. Steve, flapların kazara kaldırıldığını düşünmesine sebep olan teknik detayın bu olduğunu ifade etti.

Uçağın kara kutusu kazadan bir gün sonra çatıda bulunurken kazaya neyin neden olduğunu öğrenebilmek için en kritik kanıtın o olduğunu biliniyor. Hindistan Havacılık Kazaları İnceleme Bürosu, kara kutudaki verileri analiz etmeye başladıklarını açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi