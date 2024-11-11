Narin Cinayetinde Çarpıcı Detay: İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın İlk Sorusu Bu Olmuş

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolmasından 19 gün sonra cansız halde bulunan Narin Güran’ın katledilmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması görüldü. Mahkemede anne Yüksel Güran, amca Salim Güran, ağabey Enes Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın tutukluluklarına devam kararı verilirken, gazeteci Ferit Aslan dikkat çeken bir bilgiyi paylaştı.

Aslan TV5’te konuk olduğu bir programda, Narin’i arama çalışmaları sürerken yaşadığı olayı anlattı. Aslan, "28 Ağustos tarihinde köye gitmiştim. İlk köye gittiğim ve Eğertutmaz Deresi'nde ilk aramanın yapıldığı gündü. Aramanın yapıldığı dere kenarına gittim görüntü çektim ve köye geri döndüm. Köyde okulun arkasındaki çardağa aracı park ederken çardakta oturan bir kişi bana doğru geldi tedirgin bir yüz ifadesi vardı ‘Derede bir şey bulundu mu?’ diye sordu, bende ‘Yok daha bir şey bulunmadı’ dedim. Nevzat Bahtiyar'ın böyle medyaya hep sakallı eski fotoğrafları çıktı sonra olay yeri keşif görüntülerini çıkıncınca ben fark ettim ki 28 Ağustos'ta okulun arkasındaki çardakta bana soruyu soran Nevzat Bahtiyar'mış” dedi.

Nevzat Bahtiyar, Narin’i Eğertutmaz Deresine sakladığını itiraf eden kişiydi.