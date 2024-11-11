Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Açıkladı! Öğretmenler İçin Yeni Dönem Başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Antalya'da Özel Eğitim Konfederasyonu ev sahipliğinde düzenlenen Özel Eğitimde Rehabilitasyon Merkezlerinin Rolü ve Eğitim Niteliklerinin Araştırılması Türkiye Buluşmaları programında açıklamalarda bulundu.

'ÖZEL EĞİTİMDE BAZI SORUNLAR OLABİLİYOR'

Eğitimcilerin ve eğitim meslek örgütlerinin görüşü alınmadan hazırlanan müfredata ilişkin de açıklama yapan Tekin, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adıyla bir programı hayata geçirdik. Yeni müfredatımız 18 milyon öğrencimizin tamamını özel kabul ediyor. Hepsine özgü bireyselleştirilmiş bir müfredat tanımı yapmış durumdayız. Bunun en yakın takipçisi kuşkusuz özel eğitimciler oldu. Özel eğitimde de bazı sorunlar olabiliyor. Kendi kişi ücretini ödeyerek özel eğitim almak isteyen Türk vatandaşları ve yabancılarla ilgili bir problem vardı. Bu konuda genel müdürlüğümüz çalışıyor. Onların destek eğitimi almasına ilişkin düzenlemeyi de sanırım yakın bir zamanda hayata geçiririz" ifadelerini kullandı.

'SİCİL AFFI' AÇIKLAMASI

Tekin, şunları söyledi:

"Bir tane kötü olumsuz örnek, herkesi zan altında bırakıyor. Bizim bu alanda olumsuzlukları ortadan kaldırmak için tedbirler almamız lazım. Kota uygulaması da bu alanda başlattığımız bir uygulamaydı. Yegane kaygımız işini düzgün yapan insanların emeklerinin üzerine çamur atanların önüne geçmek. Sizin namusunuzu korumak bizim vazifemiz, görevimizdir. Yıllardır konuşulan bir konu olan biyometrik kimlik doğrulama için süreci başlattık.

Diğer bir konu sicil affı. Biyometrikten sonra bu konudaki adımlar daha sağlıklı bir zemine oturmuş olacak. Bazı konularda hazırlık süreci içindeyiz. Sicil affını daha sonra değerlendirebiliriz. Her yıl çocuklar için ödenecek eğitim ücretiyle ilgili sorun yaşıyoruz. Siz bir beklenti içine giriyorsunuz. Ücretleri Hazine ve Maliye Bakanlığı ile sabit bir göstergeye endekslersek çok iyi olacak."

Kaynak: DHA