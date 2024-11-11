İzmir'de İki Atatürk Büstüne Çirkin Saldırı

İzmir'de 2 ayrı mahalledeki Atatürk büstlerine saldırıda bulunuldu. Jandarma, saldırganların tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

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İzmir'de İki Atatürk Büstüne Çirkin Saldırı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde, Kiraz'ın Umurcalı ve Yeniköy mahallelerinin meydanlarındaki büstlerine kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından, dün akşam saatlerinde saldırıda bulunuldu.

Büstlerden birine dışkı sürülürken, diğerine çuval geçirildi. Durumu fark eden mahalleli, jandarmaya haber verdi.

Jandarma ekipleri, ihbar üzerine her 2 olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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