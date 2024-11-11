AFAD Uzmanından Ayı Saldırıları İçin 'Yayın Yasağı' Talebi

Acil Durum ve Afet Yönetim Uzmanı Hakan Okay, Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut kalderasındaki ayı saldırılarına ilişkin haberlerin sık sık medyada yer bulmasının sakıncalı olduğunu söyledi. Okay, bu tür olayların haberleştirilme şeklinin kamu üzerinde yanlış bir algı yaratabileceğini vurguladı.

Doğa olaylarını aktaran medyanın kullandığı dil ve görsel tercihlerinin toplum üzerinde farklı etkiler oluşturabileceğini ifade eden Okay, ayı saldırısı gibi olayların haberleştirilmesinin, bölgedeki yaban hayatı dengesi üzerinde doğrudan etkiler oluşturabileceğini belirtti.

'DOĞAL DENGENİN KORUNMASI İÇİN YASAK GETİRİLMELİ'

Son dönemlerde artan ayı saldırılarına ilişkin haberlerin sürekli görünür hale getirilmesinin, halk arasında gereksiz korku ve merak uyandırdığına işaret eden Okay, bu durumun Nemrut kalderası gibi doğal alanlara olan ziyaretçi talebini artırdığını belirtti. Medyanın, bölgedeki ayı saldırılarını tehlike başlıklarıyla sunmasının, ayıların doğası gereği tehlikeli canlılar olarak algılanmasına yol açabileceğini vurgulayan Okay, "Bu tür bir algının önüne geçmek ve ayılarla ilgili yanlış düşünceleri engellemek için bölgedeki ayı saldırısı haberlerine geçici bir yayın yasağı getirilmesi, sürecin daha sağlıklı yönetilmesine katkı sağlayacaktır. Bu adım, Nemrut kalderasına yaban hayat gözlemi için gelen ziyaretçi sayısının azalmasını sağlayacak ve kaldera ekosisteminin kendini yenilemesine fırsat tanıyacaktır” dedi.

'SORUMLU HABERCİLİK EKOSİSTEME FAYDA SAĞLAR'

Medyanın yaban hayat olaylarını aktarırken sorumlu bir dil kullanmasının önemine vurgu yapan Okay, kaldera ekosisteminin korunmasına yönelik bilgilendirici ve doğa dostu bir habercilik anlayışının benimsenmesinin gerekliliğini belirtti. Nemrut kalderası gibi doğal alanların, insan faaliyetlerinin minimum seviyede tutulduğu, doğal dengeye saygı gösterilmesi gereken ekosistemler olduğunu kaydeden Okay, “Bu çerçevede medyanın, halkı bilinçlendirici içeriklerle bölgeye yönelik doğru bir farkındalık oluşturması kritik bir role sahiptir. Medyada sıkça yer alan ‘tehlikeli' veya ‘saldırgan' başlıkları, yaban hayvanlarına yönelik olumsuz algıların oluşmasına zemin hazırlamaktadır” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA