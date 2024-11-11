Araba Çarptı Zannedilen Yaralı Kedinin Vurulduğu Ortaya Çıktı

Osmaniye’de yerel hayvan koruma derneği üyesi Seda Ermiş, sokakta besleme yaptığı sırada arka ayakları tutmayan bir yavru sokak kedisi buldu. Kediye araba çarptığını düşünen Ermiş, hemen kediyi veterinere götürdü. Veterinerde çekilen röntgende kedinin kaza yapmadığı omuriliğinde havalı tüfek mermisi bulunduğunu ve durumunun kritik olduğunu gören Ermiş, zaman kaybetmeden yaralı kediyi alıp ameliyat için Adana’da özel bir veteriner kliniğine götürdü. Burada yapılan başarılı operasyonla omurilikte bulunan ve yürüme duyularına zarar veren saçma çıkarılarak kedinin fizik tedavisine başlandı.

SİNİRLERİ ZARAR GÖRDÜ

Havalı tüfek mermisinin yürüme sinirlerine zarar verdiğini söyleyen veteriner hekim İsmail Serdar Sayar, "Osmaniye’den geldi belinden saçmayla vurulmuş ve L1 omurga dediğimiz omura saçma saplanmış. Ameliyatında şunu gördük o saçma kemiği kırıyor içeri giriyor spiral kont dediğimiz omurilik sinirinin üzerine yapışmış. Biz usulüne uygun bir şekilde çıkardık, ancak ciddi anlamda hasar vardı omuriliğinde gerekli işlem yapıldı. Şu anda genel durumu iyi ama yürüyüp yürümemesi biraz şansına kalmış. Çünkü siniri bizim onarma yenileme şansımız yok. Umarım iyi bir netice olur ama çok sevimli masum bir arkadaş." diye konuştu.

"VURULDUĞUNU ÖĞRENİNCE ŞOKE OLDUK"

Biz başta araba çarptı sanıyorduk, havalı tüfekle vurulduğunu öğrenince şoke olduk diyen Osmaniye Mutlu Kuyruklar Derneği üyesi Seda Ermiş, "Sokakta arka ayaklarını kullanamaz vaziyette bir kedi bulduk daha sonra Osmaniye’de bir veteriner kliniğine götürdük. Biz en başta bir araba kazası diye düşünmüştük fakat röntgen sonrası omurgasında saçma olduğunu gördük. Bu işin ciddi bir durum olduğunu bildiğimiz için ve ameliyat olması gerektiği o saçmanın vücuttan omurgadan uzaklaştırılması gerektiği için Adana’ya geldik. Burada Gurbet ve Serdar hoca deneyimli veteriner hekimler onlar sağ olsun bu ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdiler. Hayvanın bu gün ikinci günündeyiz ameliyat sonrası genel durumu iyi yemesi içmesi iyi durumda sadece işte sinir hasarından dolayı arka ayaklarını maalesef kullanamıyor. Biraz daha sonra bu ameliyattan sonra kendini toparladıktan sonra fizik tedavi yapabiliriz bu hayvan nasıl yürüyebilir onunla uğraşacağız. Ama doktor bize ameliyat sonrası hayvanın hedef alınarak havalı tüfekle vurulduğunu söyledi. Bu bizi elbette daha fazla üzdü. Bu tarz bir olayın yaşanmış olması gerçekten çok üzücü en azından insanlar herkes çok hayvanlarla ilgilenemeye bilir ama en azından zarar verilmezse bu bizim için büyük bir kazanç olacak" dedi.

Kaynak: İHA