Çocukları Görme Bahanesiyle Dehşeti Yaşattı: Boşanmak Üzere Olduğu Kadını Silahla Vurdu

Kadına şiddet olayları dinmek bilmiyor. Esenler'de genç bir kadın, boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından vuruldu.

Umut Karaçam, çocuklarını özlediğini ve erzak getireceğini söyleyerek eve geldi. Aldıklarını eve bırakan erkek çocuklarını bir odaya götürürken, boşanma aşamasındaki eşi Melisa Karaçam'ı da konuşma bahanesiyle başka bir odaya aldı. Kadına bu odada şiddet uygulayan Umut Karaçam, karısının ellerini bağlarken, bağırmaması için de ağzını bantladı. Vücudunun bazı bölgelerini kesici aletle yaralayan ve el parmaklarını kıran erkek, daha sonra talihsiz kadına silahla 3 el ateş etti.

YAKALANDI

Kadının öldüğünü düşünen erkek, babasını arayarak olayı anlattı. Baba, Melisa Karaçam'ın vurulduğunu öğrenince polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine giden baba, kadını kanlar içinde buldu. Kadının vurulduğu eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Melisa Karaçam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Melisa Karaçam'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan erkek ise yakalanarak gözaltına alındı.

‘HER AN KALBİ DURABİLİR'

Hastane önünde açıklamada bulunan Melisa Karaçam'ın annesi Yeter Ertürk "Kızım şu an çok kötü durumda, yoğun bakımda doktorlar her an kalbi durabilir diyor. Kızımın vücudunda 3 kurşun bulunuyor, birisi ise kafasında. Ben sesimizin duyurulmasını istiyorum. Kadın cinayetleri durdurulsun, idam istiyorum. Ayrılalı İki hafta olmuştu. Boşanma aşamasındalardı. Kızımın elini kırmış, vücudunu bıçakla çizmiş. Ellerini bağlamış ağzını bantlamış kızımın. İki torunum var. Önceden şiddet uyguluyormuş, biz bunu yeni öğrendik. Şahıs yakalandı ben en büyük cezayı almasını istiyorum" dedi.

Kaynak: İHA