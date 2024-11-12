Sokakta Öldürülmüştü! Katili 1 Hafta Önce Bıçak Satın Almış

Muğla Marmaris’te iddiaya göre, Ali İhsan Kaya ve kız arkadaşı İknur Çetin arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıkmıştı. Kaya, İlknur Çetin’in elleri, bilekleri, göğsü ve başından defalarca bıçaklayarak katletmişti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirlemişti.

ÖLDÜRÜP GİYSİLERİNİ DEĞİŞTİRMİŞ

Cinayet sonrası kaçan ve polis tarafından tutuklanan Ali İhsan Kaya’nın olaydan bir hafta önce bıçak satın aldığı ortaya çıktı.

Tespit edilen güvenlik kamerası görüntülerinde Ali İhsan Kaya’nın cinayet sonrasında kaldığı pansiyona giderek giysilerini değiştirdiği görüldü.

MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmayı tamamlamasının ardından hazırlanan iddianamede Ali İhsan Kaya'nın kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

ARALIKLARLA TAKİP ETMİŞ

İddianamede, Kaya'nın İlknur Çetin'i belli aralıklarla takip ettiği, olaydan bir hafta önce satın aldığı bıçakla çeşitli yerlerinden yaralayarak ölümüne sebebiyet verdiği ifade edildi.

Kaynak: DHA