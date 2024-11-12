Astrolog Can Aydoğmuş Türkiye’nin Mutlu Olacağı Tarihi Açıkladı

Daha önce patlamalar, terör olayları, silahlı saldırı uyarısında bulunarak herkesin yüreğini ağza getiren Astrolog Can Aydoğmuş, bu kez olumlu bir öngörüde bulundu. Aydoğmuş, Türkiye’nin mutlu olacağı tarihi açıkladı.

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Astrolog Can Aydoğmuş Türkiye’nin Mutlu Olacağı Tarihi Açıkladı

Hayata dair öngörülerini sosyal medya hesabından paylaşarak dikkatleri üzerine çeken ünlü astrolog Can Aydoğmuş, “Türkiye Ne Zaman Mutlu Olacak?” sorusuna yanıt verdi.

Astrolog Can Aydoğmuş Türkiye’nin Mutlu Olacağı Tarihi Açıkladı - Resim : 1

“2025 HAZİRAN İLE 2026 HAZİRAN”

X hesabından yeni bir paylaşım yapan Aydoğmuş “Türkiye 2025 Haziran ile 2026 haziran arası mutlu olacak. Ben 2043 Atatürk dönemini söylerken Atatürk gibi bir liderin geleceği zamanı ve aynı astrolojik dönemin tekrarını söyledim. Türkiye o zamana kadar zor dönemde olmayacak! Öncesinde zaten iyi olacak! Yanlış anlaşılma olmasın!” ifadelerini kullandı.

PATLAMA DEMİŞ, ANKARA’DA SALDIRI OLMUŞTU

Aydoğmuş, daha önce “Patlamalar, terör olayları, silahlı saldırı veya çeşitli tatsız gerginlikler olabileceği astrolojik olarak görülüyor” diyerek uyarmıştı. Aydoğmuş’un uyarısının ardından Ankara’da terör saldırısının meydana gelmesi tedirgin etmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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