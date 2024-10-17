Türkiye'deki Antep Fıstıklarında Kanserojen Madde Tespit Edildi: Meğer Zehir Satmışlar
Türkiye'den İtalya’ya ihraç edilmek üzere gönderilen Antep fıstığı partilerinde, izin verilen seviyelerin 7 ila 9 katı oranında aflatoksin bulundu. Tespit edilen yüksek aflatoksin oranı nedeniyle ürünler sınırda durdurularak geri gönderildi.
Dünya genelinde Antep fıstığı üretiminde önemli bir paya sahip olan Türkiye, bu olayla birlikte sektörde endişe yaratan bir durumla karşı karşıya kaldı. Gıda güvenliği açısından büyük risk taşıyan aflatoksin oranlarının yüksek çıkması, özellikle ihracat açısından kritik bir tehdit oluşturuyor.
Gıda ve Tarım Bakanlığı, aflatoksin seviyelerinin kontrol altına alınması için denetimleri sıkılaştıracağını ve üreticilere yönelik eğitim programları düzenleyeceğini duyurdu.
Yüksek aflatoksin oranları sebebiyle yaşanan bu durum, hem üreticilerin hem de tüketicilerin sağlığı ve ekonomik çıkarları üzerinde olumsuz etkiler doğurabilir. Türkiye’nin değerli tarım ürünlerinden biri olan Antep fıstığının ihracatında yaşanan bu sorun, sektörde ekonomik kayıplara yol açma riski taşıyor.
AFLATOKSİN NEDİR?
Aflatoksin, Aspergillus türü mantarlar tarafından üretilen toksik bileşiklerdir ve genellikle kuruyemişler, tahıllar ve yağlı tohumlar gibi tarımsal ürünlerde bulunur. İnsan sağlığı üzerinde ciddi etkileri olan bu toksinler, özellikle karaciğer kanseri riskini artıran kanserojen özellikleri nedeniyle gıda güvenliği açısından büyük bir tehdit oluşturur. Bu sebeple, gıda ürünlerinin aflatoksin seviyelerinin titizlikle izlenmesi, tüketici sağlığı ve tarımsal ihracat açısından büyük önem taşımaktadır.