Türkiye'deki Antep Fıstıklarında Kanserojen Madde Tespit Edildi: Meğer Zehir Satmışlar

AFLATOKSİN NEDİR?

Aflatoksin, Aspergillus türü mantarlar tarafından üretilen toksik bileşiklerdir ve genellikle kuruyemişler, tahıllar ve yağlı tohumlar gibi tarımsal ürünlerde bulunur. İnsan sağlığı üzerinde ciddi etkileri olan bu toksinler, özellikle karaciğer kanseri riskini artıran kanserojen özellikleri nedeniyle gıda güvenliği açısından büyük bir tehdit oluşturur. Bu sebeple, gıda ürünlerinin aflatoksin seviyelerinin titizlikle izlenmesi, tüketici sağlığı ve tarımsal ihracat açısından büyük önem taşımaktadır.