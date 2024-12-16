Yalnız Yaşadığı Evinde Çıkan Yangında Öldü

Giresun'un Bulancak ilçesinin Kovanlık Beldesi'nde sabaha karşı çıkan yangında, yalnız yaşayan Ömer Pekdemir hayatını kaybetti.

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Yalnız Yaşadığı Evinde Çıkan Yangında Öldü

Edinilen bilgilere göre, beldeye bağlı Güzelyurt mahallesinde yalnız yaşayan Ömer Pekdemir’in evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangının ardından olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesiyle Pekdemir’in cansız bedeni bulundu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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