Aydın'da Heyelan Felaketi! İki İlçeyi Birbirine Bağlayan Yol Kapatıldı

Aydın ve İzmir’in ilçeleri birbirine bağlayan kara yolu, heyelan sonrasında trafiğe kapatıldı. Yaralanan ve ölen kimsenin olmadığı yol üzerine çalışmalar başlatıldı.

Aydın'da Heyelan Felaketi! İki İlçeyi Birbirine Bağlayan Yol Kapatıldı

Aydın’ın Köşk ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen heyelan sonrası yamaçtan koparak akan toprak ve kaya parçaları büyük korku yarattı. İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlantı sağlayan kara yolu trafiğe kapatıldı.

Aydın'da Heyelan Felaketi! İki İlçeyi Birbirine Bağlayan Yol Kapatıldı - Resim : 1

ÖLEN YADA YARALANAN KİMSE OLMADI

Çift yönlü olarak trafiğe kapanan yolun tekrar trafiğe açılması için ekipler, çalışma başlattı. Heyelan sırasında ölen yada yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi. Karayolları ekipleri, yolu tekrar trafiğe açmak için çalışmalara başladı.

Aydın'da Heyelan Felaketi! İki İlçeyi Birbirine Bağlayan Yol Kapatıldı - Resim : 2

Kaynak: DHA

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