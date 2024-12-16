Kayseri'de İş Cinayeti: Kırım Makinesine Sıkışan İşçi Hayatını Kaybetti

Kayseri'de bir işçi, tamir etmek istediği kırım makinesine sıkışarak hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Kayseri'de İş Cinayeti: Kırım Makinesine Sıkışan İşçi Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Mimarsinan OSB 17. Cadde'de PVC kapı sistemleri üreten bir fabrikada Abdurrahman K. (36), tamirini yaptığı kırım makinesine sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, Abdurrahman K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Çift Cam Arasındaki Buharı ve Kiri Anında Temizliyor! Meğer Bu Kadar Basitmiş Çift Cam Arasındaki Buharı ve Kiri Anında Temizliyor! Meğer Bu Kadar Basitmiş
Doğru Kabak Seçmenin Yolu! Bal Kabağının İyisi Böyle Oluyor Doğru Kabak Seçmenin Yolu! Bal Kabağının İyisi Böyle Oluyor
Isparta'da Yolcu Otobüsü Devrildi, Ölü ve Yaralılar Var Isparta'da Yolcu Otobüsü Devrildi, Ölü ve Yaralılar Var
Kafası Paramparça Olmuştu: Beşiktaş'taki Otobüs Faciası Anbean Görüntülendi İstanbul'un Göbeğindeki Otobüs Faciası Saniye Saniye Kamerada!