Kayseri'de İş Cinayeti: Kırım Makinesine Sıkışan İşçi Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Mimarsinan OSB 17. Cadde'de PVC kapı sistemleri üreten bir fabrikada Abdurrahman K. (36), tamirini yaptığı kırım makinesine sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, Abdurrahman K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA