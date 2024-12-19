Sakarya'da İş Cinayeti! Elektrik Akımına Kapılan İşçi 3. Kattan Düştü

Sakarya’da çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılıp 3’üncü kattan düşen Afganistan uyruklu Feyzullah Sarija, hayatını kaybetti.

Öğle saatlerinde Akyazı ilçesine bağlı Ömercikler Mahallesi Yahyalı Caddesi'nde meydana gelen olayda, inşaatta çalışan Feyzullah Sarija, binanın yakınından geçen elektrik tellerine temas edince akıma kapılıp, 3’üncü kattan düşerek ağır yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarija, kurtarılamadı. İşçinin cenazesi işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA