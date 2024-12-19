Sis Bir Kenti Adeta Yuttu: Düzce'de Göz Gözü Görmedi

Düzce'de sabah saatlerinden bu yana etkili olan sisle birlikte göz gözü görmedi. Kenti etkisi altına alan sis havadan görüntülendi.

Sis Bir Kenti Adeta Yuttu: Düzce'de Göz Gözü Görmedi

Düzce’de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle göz gözü görmedi. Kent, sisli havada dronela görüntülendi.

Sis Bir Kenti Adeta Yuttu: Düzce'de Göz Gözü Görmedi - Resim : 1

Coğrafi yapısı nedeniyle dağların arasında ve çukurda kalan Düzce kent merkezinde sis etkili oldu. Sabah saatlerinden itibaren kenti kaplayan sis nedeniyle sürücülerde yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Kent merkezi, sisli havada dronela görüntülendi.

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Kaynak: DHA

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