IŞİD Üyesi Gaziantep'te Yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin operasyonunda bir IŞİD şüphelisi kıskıvrak yakalandı.

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IŞİD Üyesi Gaziantep'te Yakalandı

Gaziantep'te jandarmanın düzenlediği operasyonda terör örgütü IŞİD şüphelisi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, IŞİD terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

IŞİD Üyesi Gaziantep'te Yakalandı - Resim : 1

Ekipler, 2015-2016 yılları arasında Suriye'de örgüt içerisinde faaliyet göstermiş olan A.C.K.'nin adresine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan A.C.K.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

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