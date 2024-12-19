Torun Center’de Yangın Paniği

Şişli Mecidiyeköy’de bulunan Torunlar Şirketler Grubuna ait 3 kule halinde olan Torun Center’da 42 katlı kulelerden birinin en üst katın dış cephesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çıkan yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın tamamen söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında binanın en üst katında maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA