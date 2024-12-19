Kayseri'de Mağazada Korkutan Alevler

Kayseri'de 4 katlı bir mağazada çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, iki çalışan hastaneye kaldırıldı.

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Kayseri'de Mağazada Korkutan Alevler

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Millet Caddesi'ndeki mağazanın bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dumandan etkilenen 2 mağaza çalışanına ambulansta müdahale edildi.

Kaynak: AA

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