Diyarbakır’daki Yangın Faciasını 'Aklama Raporu': 15 Kişi Hayatını Kaybetmişti

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi'nde 20 Haziran gecesi çıkıp, rüzgarın da etkisiyle Mardin'in Mazıdağı ilçesi kırsal Yücebağ ile Yetkinler mahallelerine doğru ilerleyen ve yerleşim yerlerine de sıçrayan yangında 15 vatandaş hayatını kaybetmişti.

Çıkan yangınla ilgili bilirkişi heyeti raporu açıklandı. Raporun 6 maddelik sonuç kısmında ise yangının elektrik direğinden çıkma ihtimalinin olmadığını belirtildi.

BİLİRKİŞİ ÖN RAPORU ‘ELEKTRİK DİREĞİ KAYNAKLI’ DEMİŞTİ

21 Haziran’da Çınar Cumhuriyet başsavcılığı tarafından talep edilen ve hazırlanan bilirkişi heyeti ön raporunda ise yangının başlangıç sebebi “sigortalı ayırıcı (seksiyoner) direğinde, sigorta takılı olması gereken yere, sarılan iletken telin aşırı ısınarak korlaşıp kopması ve yerdeki otları tutuşturması” ifadeleriyle anlatılmış.

“SOMUT BİR BULGUYA RASTLANMADI”

Son bilirkişi raporunda bu tespit kabul görmezken, yangının elektrik direğin çıkma ihtimalinin “oluşan yangının elektrikten kaynaklandığının tespitini yapmak mümkün olmadığı, elektrikten kaynaklandığına dair somut bir bulguya rastlanmadığını, yangın bilirkişisi, gösterilen elektrik trafosu, elektrik direği ve tellerinde yangının başlamadığı, 112 çağrı merkezinin ses kayıtlarında yangının, önce patlama olduğu, sonra yangın çıktığı, patlamanın kaynağının ne olduğuna dair bir bilginin bulunmadığı” ifadeleriyle reddedildi.

BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ EDİLDİ

Yangında ölenlerin yakınları, avukatları aracılığıyla bilirkişi raporuna itiraz etti.

Savcılığa verilen dilekçede, yangında, bilirkişi heyetinin enerji şirketinin sorumluluğunun belirlenmesine ilişkin tespit ve değerlendirmelerde bulunulmasının talep edildi.

DEDAŞ'IN İHMALİ VAR İDDİASI

Avukatlar itirazlarında, bilirkişi raporunun görgü tanıklarının ifadelerini dikkate almadığı, aklayıcı mahiyette tazmin edildiğini ve DEDAŞ'ın ihmalinin olduğunu iddia etti.

Avukatların itirazında 'Köksalan köyünde bulunan ve yangının çıktığı belirtilen Direk 1 ve 2’nin görgü tanıkları köy sakinleriyle mağdurların anlatımları gözetildiğinde, 37 yıllık süreç içerisinde bakım ve onarımlarının yapılmadığı' belirtildi.

YANGINDA 15 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Çıkan yangında Şehmus Demir, Mazhar Demir, Taliha Demir, Nuri Demir, Rezan Yılmaz, Azad Yılmaz, Resul Yılmaz, Remzi Yılmaz, Abdurrahman Bugdaycı, Ubeydullah Buğdaycı, İsmail Yardımcı, Sinan Deviren, Kerime Erdenli, Zekiye Erdenli ve Fadıl Demir hayatını kaybetti, 75 kişi de yaralandı.

Kaynak: DHA