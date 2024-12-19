Eş Zamanlı 'Plaka' Operasyonu

İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar ve Gaziosmanpaşa'daki iki iş yerinde sahte plaka basıldığına yönelik ihbar aldı. Ekipler, yapılan fiziki ve teknik takibin ardından adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.

İki adreste yapılan aramalarda 182 adet sahte plaka, 1 adet pres makinesi,1 adet plaka boyama makinesi,3 adet plaka kalıbı,512 adet harf ve rakam içeren malzeme ele geçirildi.

BODRUMDA SAHTE PLAKA BASIMI

Polis ekiplerinin baskın yaptığı adreslerden biri de Bağcılar, Yüzyıl Mahallesi 2185. Sokaktaki bir kahvaltı dükkanıydı. Üst katı kahvaltı dükkanı olan iş yerinin bodrum katının ise sahte plaka basım atölyesine çevrildiği tespit edildi.

İş yerinde yapılan incelemelerde basılan sahte plakaların suç örgütlerine kurye kıyafetleri giyilerek motosikletle teslim edildiği belirlendi.

Kaynak: DHA