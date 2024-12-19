Gümrük Personeline Dev Operasyon, 100'lerce Gözaltı Var
Mersin Gümrük İdaresi’nde görevli memurlar, gümrük müşavirleri ve müşavirlik çalışanlarına yönelik düzenlenen 'Zincir Operasyonu'nda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 114 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin gümrük işlemleri sırasında menfaat sağladıkları iddiasıyla operasyonun gerçekleştirildiği öğrenildi.
İçişleri Bakanlığı, yaklaşık 10 aydır yürütülen projeli soruşturma kapsamında Mersin Gümrük İdaresi'ne yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.
34'Ü KAMU GÖREVLİSİ 114 GÖZALTI
'Zincir Operasyonu' kapsamında aralarında kamu görevlilerinin de yer aldığı 114 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin arasında Mersin Gümrük İdaresi'nde görevli memurlar, gümrük müşavirleri ve müşavirlik çalışanları da yer aldı. Çalışanların gümrük işlemlerinden menfaat sağladığı öne sürüldü.
Gözaltına alınan 114 şüpheliden 34'ünün kamu görevlisi olduğu öğrenildi.
10 Aydır yürütülen projeli soruşturma kapsamında Mersin Gümrük İdaresi’nde görevli memurlar, gümrük müşavirleri ve müşavirlik çalışanlarına yönelik düzenlenen ZİNCİR operasyonunda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 114 Şüpheli Yakalandı❗— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) December 19, 2024
🚩Mersin Cumhuriyet… pic.twitter.com/171UcOdT5X
Kaynak: DHA